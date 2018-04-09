30% поляков поддержали бы на следующих президентских выборах нынешнего главу Европейского совета Дональда Туска. Действующий президент Польши Анджей Дуда обошел его только на 0,5%. Туск был главой правительства Польши с 2007 по 2014 год Фото: ЕРА Опрос, проведенный 4 апреля, говорит о том, что от действующего президента Польши Анджея Дуды Туск отстает только на 0,5% – Дуда пользуется поддержкой 33,5% опрошенных.Издание напоминает, что по данным опроса, проведенного в августе 2017 года, Дуда мог рассчитывать на 36,2% голосов, а Туск – только на 20,5%, что говорит о росте поддержки экс-премьер-министра Польши.Туск был главой правительства Польши с 2007 по 2014 год.Глава Европейского совета часто критиковал действия правящей партии Польши "Право и справедливость" и многие решения властей страны, например, проведение судебной реформы, или внесение поправок к закону об Институте нацпамяти.В январе Туск заявил, что правительство Польши заинтересовано в членстве в ЕС только из-за денег.Выборы президента Польши состоятся в 2020 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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