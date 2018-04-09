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Президентский рейтинг в Польше: Поддержка Туска растет
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09.04.2018 16:19
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30% поляков поддержали бы на следующих президентских выборах
нынешнего главу Европейского совета Дональда Туска. Действующий
президент Польши Анджей Дуда обошел его только на 0,5%. Туск был
главой правительства Польши с 2007 по 2014 год Фото: ЕРА Опрос,
проведенный 4 апреля, говорит о том, что от действующего президента
Польши Анджея Дуды Туск отстает только на 0,5% – Дуда пользуется
поддержкой 33,5% опрошенных.Издание напоминает, что по данным
опроса, проведенного в августе 2017 года, Дуда мог
рассчитывать на 36,2% голосов, а Туск – только на 20,5%, что
говорит о росте поддержки экс-премьер-министра Польши.Туск был
главой правительства Польши с 2007 по 2014 год.Глава Европейского
совета часто критиковал действия правящей партии Польши "Право и
справедливость" и многие решения властей страны, например,
проведение судебной реформы, или внесение поправок к закону об
Институте нацпамяти.В январе Туск заявил, что правительство Польши
заинтересовано в членстве в ЕС только из-за денег.Выборы президента
Польши состоятся в 2020 году.
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