Пентагон допустил применение силы против Сирии в ответ на возможную химатаку

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил в понедельник, что США могут применить силу против Сирии после сообщений о якобы примененном Дамаском химоружии, сообщают западные СМИ.

"Я ничего не исключаю", - заявил он, говоря о вариантах дальнейших действий Вашингтона.

"Главное, на что нам стоит обратить внимание, это на то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химоружия (в Сирии - ИФ)", - добавил глава Пентагона.

Страны Запада обвинили сирийские войска в использовании химоружия в городе Дума. Власти Сирии и российские военные опровергли эти обвинения.​

Ранее Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США озложил ответственность за нее на Россию.