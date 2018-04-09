Порошенко: "Северный поток - 2" является политической взяткой в обмен на лояльность в отношении РФ
09.04.2018 16:27
Президент Украины Петр Порошенко считает, что немецким политикам и
предприятиям следует пересмотреть вопрос по строительству
газопровода "Северный поток – 2", так как он не содержит никакого
обоснования с точки зрения экономической целесообразности.
Порошенко: "Северный поток – 2" является чисто политическим
проектом, который финансирует Россия Фото: president.gov.ua
Порошенко считает, что немецким политикам и предприятиям следует
тщательно пересмотреть вопрос по строительству
газопровода."Северный поток – 2" является чисто политическим
проектом, который финансирует Россия. Извините за жесткие слова, но
"Северный поток – 2" – это политическая взятка в обмен на
лояльность в отношении РФ, преследующая цель введения экономической
и энергетической блокады Украины, нанеся таким образом существенный
вред моей стране. Проект не содержит никакого обоснования с точки
зрения экономической целесообразности", – заявил он.При этом
Порошенко отметил, что существует украинский транзитный
трубопровод."Он значительно дешевле. Может легко и недорого быть
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