В заключительном противостоянии 26-го тура Украинской Премьер-лиги встретились клубы из группы вылета - "Карпаты" во Львове принимали "Звезду" из Кропивницкого, передает корреспондент .

Встреча прошла при большом количестве нарушений — 14 у хозяев и 22 у футболистов “Звезды”. Такая грубая игра привела к изъятию сразу двух футболистов кропивничан - Армана Оганесяна (59 мин) и Цюпы (75), а также полученной красной карточки Лобая (54) у “Карпат”.

В первом тайме единственный гол на две команды записал в свой актив 20-летний Алексей Гуцуляк. На 50 минуте “Звезда” усилиями полузащитника Дмитрия Билонога выровняла положение, но ненадолго. Сергей Мякушко забил с передачи Марьяна Шведа — 2:1.

Стоит отметить, что “львы” с 26 очками поднялись на 9-е место в турнирной таблице, “Звезда” имеет на 3 пункта меньше — 10.

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