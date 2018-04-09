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Израиль предупреждал США о планах нанести удар по сирийской авиабазе
09.04.2018 16:34

Израиль предупреждал США о планах нанести удар по сирийской авиабазе

Израиль предварительно проинформировал США о намерении нанести авиаудары по сирийской авиабазе в провинции Хомс,  NBC News на условиях анонимности два американских официальных лица, знакомых с ситуацией.

Как сообщалось, в ночь на понедельник самолеты ВВС Израиля F-15 нанесли ракетный удар по авиабазе Т-4 в Сирии.

Сирийское агентство САНА сообщало о гибели и ранении людей на авиабазе, но точного числа не привело. По его данным, система ПВО сбила несколько выпущенных израильскими самолетами ракет.

В Израиле пока не дали комментариев в связи с авиаударом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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