Израиль предупреждал США о планах нанести удар по сирийской авиабазе

Израиль предварительно проинформировал США о намерении нанести авиаудары по сирийской авиабазе в провинции Хомс, NBC News на условиях анонимности два американских официальных лица, знакомых с ситуацией.

Как сообщалось, в ночь на понедельник самолеты ВВС Израиля F-15 нанесли ракетный удар по авиабазе Т-4 в Сирии.

Сирийское агентство САНА сообщало о гибели и ранении людей на авиабазе, но точного числа не привело. По его данным, система ПВО сбила несколько выпущенных израильскими самолетами ракет.

В Израиле пока не дали комментариев в связи с авиаударом.