Титулованный норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен сообщил о завершении спортивной карьеры. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает со ссылкой на сайт VG.

"Я хотел принять участие в Кубке мира в следующем году, выступить на этапе в Остерсунде. Но я решил, что стоит завершить карьеру после Олимпийских игр. Думаю, что пора кончать. У меня нет такой мотивации, как в Бьорндалена продолжать соревноваться еще несколько лет", - отметил 32-летний биатлонист.

Отметим, что Свендсен за свою карьеру трижды поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала Олимпийских игр, является 12-кратным чемпионом мира. На прошлой Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхан норвежец завоевал "серебро" в эстафете и "бронзу" в масс-старте, а также был знаменосцем сборной Норвегии на церемонии открытия соревнований.

Заметим, что Свендсен выиграл "Большой хрустальный глобус" в 2010 году. Всего на этапах Кубка мира у него 38 побед и 88 подиумов.

Напомним, что титулованная чешская биатлонистка Коукалова второй подряд сезон не будет принимать участия в Кубке мира.

Как сообщал другой легендарный норвежский биатлонист Бьорндален также объявил о завершении карьеры.

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