Конференция в Брюсселе обсудит развитие в ЕС цифровых технологий

Европейская комиссия проведет во вторник в Брюсселе конференцию по случаю Дня цифровых технологий 2018 года, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Будут участвовать министры стран ЕС, представители промышленности, университетов, гражданского общества. Цель - помогать сотрудничеству в секторах искусственного интеллекта, блокчейна, электронного здравоохранения и инноваций", - заявил пресс-секретарь на брифинге в понедельник.

По его словам, "дискуссии будут сосредоточены на будущем Европы - технологическом развитии, цифровых знаниях, потребностях в инвестициях и строительстве сильного единого цифрового рынка".

Представитель ЕК отметил, что телеслужба ЕС будет транслировать конференцию в Интернете.