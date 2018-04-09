Украине необходимо единство Евросоюза и его поддержка в направлении миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса. Об этом заявил в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt президент Украины Петр Порошенко.

«Больше только нам нужен единый и сильный ЕС, а также его солидарность с Украиной. А на данном этапе — прежде только направление миротворцев ООН в Украину», — сказал он. По словам президента, в вопросе введения такой миссии на оккупированную часть Донбасса есть определенные сдвиги.

«Уже есть некоторые подвижки в этом: когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении «голубых касок», все были против. Наши американские и европейские друзья тоже сомневались. Во время моей встречи с президентом Трампом в июне 2017 года он подтвердил свою готовность поддержать такую миссию ООН, чтобы освободить часть Украины от российских оккупационных войск», — сказал он.

Порошенко также выразил благодарность Германии и Федеральному канцлеру Ангеле Меркель: «Во-первых, за то, что в коалиционном соглашении нового правительства была предусмотрена целая глава для Украины, в том числе в части поддержки миротворческой миссии ООН на Востоке страны. Это имеет важное символическое значение».

Глава государства подчеркнул различия украинской и россиской позиций по введению миротворческой миссии. «Россия настаивает на расположении «голубых касок» вдоль контактной линии, чтобы они не мешали оккупационным войскам. Это неприемлемо. Позже Россия согласилась на то, чтобы они работали по всей территории, но, по российским замыслу, они должны сопровождать исключительно наблюдателей от СММ ОБСЕ. Мы же хотим, чтобы «голубые каски» разоружали незаконные вооруженные группировки, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники. И, конечно, они должны контролировать часть российско-украинской границы, которая временно неподконтрольна Украине», — объяснил президент.

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Отвечая на вопрос как должны действовать Берлин и Брюссель, глава государства отметил: «Срочно позаботиться о том, чтобы мы смогли получить мандат СБ ООН. И режим тишины. Ведь во время продолжающихся вооруженных столкновений миротворцы не смогут там провести дислокацию. И наши западные партнеры должны и в дальнейшем осознавать, что санкции являются очень эффективным инструментом — только они могут заставить Путина сесть за стол переговоров. Если российская агрессия будет продолжаться, санкции потребуется усилить».

Порошенко также в очередной раз подчеркнул, что на Востоке Украины «нет никакого внутреннего спора за власть, никакого замороженного конфликта — а имеет место вооруженная агрессия России против Украины».

«Это также и не замороженный конфликт, хотя его согласие каждый раз отодвигалось на потом: сначала до Нового года, потом до выборов в РФ. Путин должен нам наконец объяснить, почему он до сих пор не позволяет размещение миротворческой миссии, призванной наконец принести мир», — сказал глава государства.

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