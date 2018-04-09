Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал новые санкции США незаконными и пообещал ответить на действия Вашингтона. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Медведев поручил правительству разработать ответные меры на санкции США Фото: ЕРА По мнению российского премьера, санкциями в отношении российских компаний и бизнесменов Вашингтон пытается продвинуть свои коммерческие интересы, ведя протекционистскую политику в нарушение норм свободной торговли. Медведев назвал американские санкции нелегитимными и не соответствующими нормам международного права.Он поручил разработать меры по поддержке попавших под санкции компаний и ответные действия против США, которые могут касаться действующих торговых соглашений и процедур.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".Сегодня российская компания "Русал" предупредила о риске технических дефолтов из-за санкций США. На торгах в России упал курс рубля по отношению к доллару и евро. На Московской бирже упали акции компаний из санкционного списка, а также металлургических компаний и банков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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