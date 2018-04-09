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Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции США компаниям
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09.04.2018 16:43
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал новые санкции США
незаконными и пообещал ответить на действия Вашингтона. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Медведев поручил
правительству разработать ответные меры на санкции США Фото: ЕРА По
мнению российского премьера, санкциями в отношении российских
компаний и бизнесменов Вашингтон пытается продвинуть свои
коммерческие интересы, ведя протекционистскую политику в
нарушение норм свободной торговли. Медведев назвал американские
санкции нелегитимными и не соответствующими нормам международного
права.Он поручил разработать меры по поддержке попавших под санкции
компаний и ответные действия против США, которые могут касаться
действующих торговых соглашений и процедур.6 апреля США ввели
санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно
закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным
департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял,
что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".Сегодня
российская компания "Русал" предупредила о риске
технических дефолтов из-за санкций США. На торгах в
России упал курс рубля по отношению к доллару и евро.
На Московской бирже упали акции компаний из санкционного
списка, а также металлургических компаний и банков.
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