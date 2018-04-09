Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они обсудили вопросы реализации проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента России.

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили конфликт на востоке Украины и возможное введение на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Также был затронут вопрос заложников и обмена по принципу "всех на всех". Также Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и использование химического оружия.

Напомним, ранее политолог Тараса Черновол заявил, что Меркель не хотела поднимать тему "Северного потока-2" на переговорах с Президентом Украины Петром Порошенко, однако глава Украины ее спровоцировал.

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