|"Моя любима дівчинка": Світлана Лобода привітала доньку з днем народження (ФОТО)
|09.04.2018 16:49
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Відома співачка Світлана Лобода, яка готується вдруге стати мамою, виховує доньку Євангеліну від першого шлюбу. Дівчинці сьогодні виповнилося 7 років, тож в честь такого свята зіркова матуся поділилася в Інстаграмі світлиною з Євою.
"Ця маленька дівчинка стала мені великим другом. Як мама я вчу її бути доброю і чуйною, любити ближнього і вміти співчувати, віддавати останнє тим, хто потребує ... і пам'ятати, що Бог дає нам крила для того, щоб злетіти і коріння, для того, щоб знати куди повертатися... з Днем Твого Народження, моя улюблена дівчинка. Нехай ангели зберігають тебе", - написала зірка у мережі.
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