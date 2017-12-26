|В Днепре сошедший с рельсов трамвай заблокировал движение транспорта
|26.12.2017 14:16
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Во вторник, 26 декабря, в Днепре два вагона трамвая, курсирующего по маршруту №1, сошли с рельсов, пишет Днепроград.
Инцидент произошел около 11:00 на повороте с улицы Центральной на проспект Дмитрия Яворницкого. В результате происшествия пассажиры трамвая не пострадали. Однако из-за происшествия было заблокировано движение транспорта по улице.
"Движение по этому маршруту возобновится после работ ремонтных бригад, которые должны или поставить вагоны на пути, или эвакуировать их", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одессе в трамвае №7 произошло возгорание, в результате чего по меньшей мере семь человек обратились за помощью к врачам. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в распределительной панели транспортного средства.
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