Президент России Владимир Путин совершил ошибку, посчитав инертность стран Запада за слабость, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Наступил момент, когда Запад начал отвечать по-настоящему Фото: Виталий Портников / Facebook . Такое мнение в колонке для "Радио Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников."Самая главная ошибка Владимира Путина – восприятие инертности как слабости. Когда Запад после аннексии Крыма ограничился лишь точечными санкциями и телефонными звонками, когда после разжигания войны в Донбассе Путина пытались уговаривать, а не наказывать – это могло быть воспринято исключительно как слабость. Как неспособность вступиться за "своих", которых Кремль ставит на место", – пояснил он.Политический обозреватель отметил, что в западном сознании Украина существовала в мире, центром которого была Москва, а конфликт на Донбассе был для них далеким и чуждым."Это Путин сражался за Украину с США. А с американской точки зрения Путин как бы воевал сам с собой, и было трудно понять, зачем он это делает. Зато российский президент поверил, что Запад бессилен, и устремился в Сирию", – рассказал он.По мнению Портникова, Белый дом был заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, которой мешал режим Башара Асада."А из Кремля сирийские события виделись завоеванием страны американцами, которое во что бы то ни стало нужно остановить. То, что мы наблюдаем в Сирии – не война двух сторон, желающих установить собственный контроль, а сражение сторонников сохранения диктатуры с адептами стабилизации и компромисса", – продолжил он.Журналист отметил, что Москву устроит превращение Сирии в кладбище, однако стабилизация подразумевает согласие живых."С кремлевской точки зрения действия Запада в Сирии показали, что свободным миром управляют сплошные слабаки. И Путин двинулся дальше. В Солсбери. И вот тут наступил момент, когда Запад начал отвечать по-настоящему. Без особого желания, без восторга, всякий раз останавливаясь и согласовывая, но – отвечать", – подчеркнул он.Политический обозреватель добавил, что на реальные действия Запада Кремль никак не отвечает, потому что "зеркальность" конфронтации с Западом существует только в воображении российских чиновников, поскольку РФ находится на периферии глобального мира."Россия – только лишь территория для разворовывания или заработка того, что тратится в реальном мире, и она никогда не заменит своей элите Запад, потому что окраина по определению не может заменить центр. Именно следовательно Кремль мог играть в равное соперничество с безмолвным, равнодушным и инертным Западом, упрямо не желавшим замечать, что с ним воюют. Готовому реагировать, раздраженному и ощетинившемуся Западу Кремль может только проиграть", – подытожил он.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".Сегодня российская компания "Русал" предупредила о риске технических дефолтов из-за санкций США. На торгах в России упал курс рубля по отношению к доллару и евро. На Московской бирже упали акции компаний из санкционного списка, а также металлургических компаний и банков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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