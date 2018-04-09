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Президент России Владимир Путин совершил ошибку, посчитав
инертность стран Запада за слабость, отметил политический
обозреватель Виталий Портников. Портников: Наступил момент,
когда Запад начал отвечать по-настоящему Фото: Виталий Портников /
Facebook . Такое мнение в колонке для "Радио
Свобода" выразил политический обозреватель Виталий
Портников."Самая главная ошибка Владимира Путина – восприятие
инертности как слабости. Когда Запад после аннексии Крыма
ограничился лишь точечными санкциями и телефонными звонками, когда
после разжигания войны в Донбассе Путина пытались уговаривать, а не
наказывать – это могло быть воспринято исключительно как слабость.
Как неспособность вступиться за "своих", которых Кремль ставит на
место", – пояснил он.Политический обозреватель отметил, что в
западном сознании Украина существовала в мире, центром которого
была Москва, а конфликт на Донбассе был для них далеким и
чуждым."Это Путин сражался за Украину с США. А с американской точки
зрения Путин как бы воевал сам с собой, и было трудно понять, зачем
он это делает. Зато российский президент поверил, что Запад
бессилен, и устремился в Сирию", – рассказал он.По мнению
Портникова, Белый дом был заинтересован в стабилизации ситуации в
Сирии и на Ближнем Востоке, которой мешал режим Башара Асада."А из
Кремля сирийские события виделись завоеванием страны американцами,
которое во что бы то ни стало нужно остановить. То, что мы
наблюдаем в Сирии – не война двух сторон, желающих установить
собственный контроль, а сражение сторонников сохранения диктатуры с
адептами стабилизации и компромисса", – продолжил он.Журналист
отметил, что Москву устроит превращение Сирии в кладбище, однако
стабилизация подразумевает согласие живых."С кремлевской точки
зрения действия Запада в Сирии показали, что свободным миром
управляют сплошные слабаки. И Путин двинулся дальше. В Солсбери. И
вот тут наступил момент, когда Запад начал отвечать по-настоящему.
Без особого желания, без восторга, всякий раз останавливаясь и
согласовывая, но – отвечать", – подчеркнул он.Политический
обозреватель добавил, что на реальные действия Запада Кремль никак
не отвечает, потому что "зеркальность" конфронтации с Западом
существует только в воображении российских чиновников, поскольку РФ
находится на периферии глобального мира."Россия – только лишь
территория для разворовывания или заработка того, что тратится в
реальном мире, и она никогда не заменит своей элите Запад, потому
что окраина по определению не может заменить центр. Именно
следовательно Кремль мог играть в равное соперничество с
безмолвным, равнодушным и инертным Западом, упрямо не желавшим
замечать, что с ним воюют. Готовому реагировать, раздраженному и
ощетинившемуся Западу Кремль может только проиграть", – подытожил
он.6 апреля США ввели санкции против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно
закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным
департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял,
что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".Сегодня
российская компания "Русал" предупредила о риске
технических дефолтов из-за санкций США. На торгах в
России упал курс рубля по отношению к доллару и евро.
На Московской бирже упали акции компаний из санкционного
списка, а также металлургических компаний и банков.
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