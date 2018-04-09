В понедельник, 9 апреля, Петр Порошенко встретился с Реджепом Эрдоганом рассказал, что Турция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Во время встречи украинского президента с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле обсудили состояние подготовки к Седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецией.

Также, стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества в торговле и инвестициях, а также реализация совместных проектов в энергетике. Также речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром.

Порошенко рассказал турецкой стороне о ситуации на Донбассе. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в аннексированном Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных.

В свою очередь Турция поддержала введение миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие.

Как сообщал svodka.net, в сети появилось видео, на котором в ходе встречи с журналистами и Петром Порошенко в Киеве, президент Турции Реджеп Эрдоган засыпает.

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