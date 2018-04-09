Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что руководитель "Украинского выбора" Виктор Медведчук уже активно готовится к президентству. Медведчук заявлял, что в президентских выборах 2019 года участвовать не собирается Фото: Украинский выбор - Право народа / Facebook Он подчеркнул, что на президентских выборах 2019 года могут победить популистские силы."Не будем их сейчас персонифицировать. Лидеры этих популистских сил будут говорить то же самое, что они говорят сейчас: что нужно договариваться, что Запад не может нам помочь, он только выдвигает нам условия, что нам нужно прекращать войну с Россией и что эта война не прекращалась, потому что украинская власть не хотела ее прекращать, потому что она на ней обогащалась, а на самом деле можно обо всем договориться", – сказал Портников.Журналист добавил, что лидеры этих популистских сил поедут в Москву договариваться о завершении вооруженного конфликта на Донбассе, после чего будет поставлен вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, так как в 2019 году жители оккупированного Донбаса не имели возможности голосовать.Он прогнозирует, что досрочные выборы могут пройти в 2020–2021 году. Большинство получат пророссийские силы."И тогда на президентских выборах, которые будут назначены новым парламентом, потому что он сместит этого популиста (которого изберут весной 2019 года. – ) как человека, неспособного в достаточной степени договориться с Россией. Тогда будут президентские выборы", – сказал Портников.По его мнению, в них примет участие один кандидат, которого поддержит большинство украинского общества."А все остальные кандидаты – в вышиванках – подставные. И они будут кричать, что готовы воевать с Россией до последнего украинца, и все будут над ними смеяться. Потому что настоящий народный выдвиженец, герой, идол, человек, договорившийся с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным. – ) и о пленных, и об интеграции, и обо всем остальном, он будет иметь абсолютную поддержку граждан", – заявил журналист.Портников добавил, что "это человек, который еще в 2004 году был выбран в Кремле в качестве президента Украины". Он уточнил, что говорит о Медведчуке."Если не удастся сохранить государствосозидающий курс и если популистские силы (при этом не имеет значения, кто их будет персонифицировать) победят на президентских выборах 2019 года, то в 2021 году президентом Украины станет Виктор Медведчук", – прогнозирует журналист.Он не исключает, что руководитель "Украинского выбора" может стать президентом даже не в результате выборов."Возможно, он уже будет премьером в правительстве национального единства. Возможно президент уйдет в отставку по состоянию здоровья, а он, как председатель Верховной Рады (кстати, его очень легко избрать на эту должность) начнет выполнять обязанности. Вот Вам и вся история. Очень просто", – сказал Портников.По его мнению, Медведчук активно готовится стать президентом Украины.Очередные парламентские и президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году. Медведчук заявлял, что в выборах президента участвовать не собирается, а в парламентских, наверное, будет.По данным СМИ, он является кумом Путина.Он возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы с 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го. С мая 2015 года Медведчук входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом пленных на востоке Украины.По словам президента Украины Петра Порошенко, руководитель "Украинского выбора" оказался наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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