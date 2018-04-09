|
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников
считает, что руководитель "Украинского выбора" Виктор Медведчук уже
активно готовится к президентству. Медведчук заявлял, что в
президентских выборах 2019 года участвовать не собирается Фото:
Украинский выбор - Право народа / Facebook Он подчеркнул, что
на президентских выборах 2019 года могут победить популистские
силы."Не будем их сейчас персонифицировать. Лидеры этих
популистских сил будут говорить то же самое, что они говорят
сейчас: что нужно договариваться, что Запад не может нам помочь, он
только выдвигает нам условия, что нам нужно прекращать войну с
Россией и что эта война не прекращалась, потому что украинская
власть не хотела ее прекращать, потому что она на ней обогащалась,
а на самом деле можно обо всем договориться", – сказал
Портников.Журналист добавил, что лидеры этих популистских сил
поедут в Москву договариваться о завершении вооруженного конфликта
на Донбассе, после чего будет поставлен вопрос о проведении
досрочных парламентских выборов, так как в 2019 году жители
оккупированного Донбаса не имели возможности голосовать.Он
прогнозирует, что досрочные выборы могут пройти в 2020–2021 году.
Большинство получат пророссийские силы."И тогда на президентских
выборах, которые будут назначены новым парламентом, потому что он
сместит этого популиста (которого изберут весной 2019
года. – ) как человека, неспособного в достаточной степени
договориться с Россией. Тогда будут президентские выборы", – сказал
Портников.По его мнению, в них примет участие один кандидат,
которого поддержит большинство украинского общества."А все
остальные кандидаты – в вышиванках – подставные. И они будут
кричать, что готовы воевать с Россией до последнего украинца, и все
будут над ними смеяться. Потому что настоящий народный выдвиженец,
герой, идол, человек, договорившийся с Путиным (президентом РФ
Владимиром Путиным. – ) и о пленных, и об интеграции, и обо
всем остальном, он будет иметь абсолютную поддержку граждан", –
заявил журналист.Портников добавил, что "это человек, который еще в
2004 году был выбран в Кремле в качестве президента Украины". Он
уточнил, что говорит о Медведчуке."Если не удастся сохранить
государствосозидающий курс и если популистские силы (при этом не
имеет значения, кто их будет персонифицировать) победят на
президентских выборах 2019 года, то в 2021 году президентом Украины
станет Виктор Медведчук", – прогнозирует журналист.Он не исключает,
что руководитель "Украинского выбора" может стать президентом даже
не в результате выборов."Возможно, он уже будет премьером в
правительстве национального единства. Возможно президент уйдет в
отставку по состоянию здоровья, а он, как председатель Верховной
Рады (кстати, его очень легко избрать на эту должность) начнет
выполнять обязанности. Вот Вам и вся история. Очень просто", –
сказал Портников.По его мнению, Медведчук активно готовится стать
президентом Украины.Очередные парламентские и президентские выборы
в Украине должны состояться в 2019 году. Медведчук заявлял, что в
выборах президента участвовать не собирается, а в парламентских,
наверное, будет.По данным СМИ, он является кумом Путина.Он
возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы с 12
июня 2002 года по 21 января 2005-го. С мая 2015 года
Медведчук входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в
рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа
занимается обменом пленных на востоке Украины.По словам президента
Украины Петра Порошенко, руководитель "Украинского
выбора" оказался наиболее эффективным в переговорах с
Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на
Донбассе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира