Отец незаконно заключенного в России украинца Павла Гриба заявляет о значительном ухудшении состояния его здоровья. Об этом Игорь Гриб написал в Facebook.

«9 апреля 2018 года. Пасха. День второй. Репрессивная машина РФ, не смотря на Праздник, работает. Марина Дубровина, российский адвокат Павла, сейчас находится в СИЗО-5 г. Краснодар на следственных действиях. Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется», — сообщил отец.

По его словам, открытие внутреннего кровотечения может состояться в любое время.

«Жизнь Павла в опасности!», — написал И.Гриб.

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