В российском городе Самара произошел пожар в доме рядом с культурно-развлекательным центром "Звезда". Об этом сообщают местные СМИ, передает .

Сообщается, что на данный момент идет активное тушение возгорания, площадь пожара составляет 200 кв. метров. Также отмечено, что здание находится на реконструкции. Загорелась кровля, о пострадавших пока не сообщается.

На месте происшествия работают 4 бригады спасателей, прибывают новые отряды.

Напомним, 8 апреля в киевском зоопарке произошел пожар в здании с животными. В воскресенье 8 апреля в 18:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории киевского зоопарка. Как стало известно, загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 60 кв.м.

Горит букмекерская контора, на момент пожара она уже не функционировала, здание должны были снести.



По предварительным данным, пострадавших нет pic.twitter.com/ojhkIY2qIr — Лентач (@oldLentach) 9 квітня 2018 р.

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