|Пристройка к ТРЦ загорелась в Самаре, о пострадавших неизвестно
|09.04.2018 17:00
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В российском городе Самара произошел пожар в доме рядом с культурно-развлекательным центром "Звезда". Об этом сообщают местные СМИ, передает .
Сообщается, что на данный момент идет активное тушение возгорания, площадь пожара составляет 200 кв. метров. Также отмечено, что здание находится на реконструкции. Загорелась кровля, о пострадавших пока не сообщается.
На месте происшествия работают 4 бригады спасателей, прибывают новые отряды.
Напомним, 8 апреля в киевском зоопарке произошел пожар в здании с животными. В воскресенье 8 апреля в 18:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории киевского зоопарка. Как стало известно, загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 60 кв.м.