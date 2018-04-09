МХП по итогам оферты получил заявки на выкуп 84% евробондов-2020

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам тендера на выкуп еврооблигаций с погашением 2 апреля 2020 года получил заявки на выкуп ценных бумаг на $416,183 млн, сообщил агрохолдинг на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) в понедельник.

В сообщении уточняется, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 на сумму $495,6 млн.

По данным МХП, во время начального периода тендера были поданы заявки на $409,783 млн. На втором этапе были поданы заявки на $6,4 млн.

Расчет с держателями евробондов состоится 10 апреля или в ближайшие дни от этой даты.

После выкупа в обращении будут по-прежнему находиться еврооблигации на $79,417 млн.

Как сообщалось, на начальном этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).

После 21 марта за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс.

Совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

МХП по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на $750 млн с погашением 2 апреля 2020 года, проведенного в мае 2017, года получил предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн.

После выкупа, объем выпуска в обращении сократился до $504,8 млн.

Параллельно холдинг выпустил новые еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

Эти два выпуска евробондов составляют более 86% валового долга компании, который по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял $1 млрд 157 млн.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.