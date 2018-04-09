|Партия пророссийского Орбана победила на парламентских выборах в Венгрии
|09.04.2018 17:04
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Партия ФИДЕС во главе с Виктором Орбаном уверенно победила на парламентских выборах в Венгрии, набрав в коалиции с Христианско-демократической народной партий почти 48,5% голосов.
Это обеспечило ей две трети депутатских мандатов в парламенте — 133 из 199.
На втором месте оказалась партия «Йоббик» получившая немногим меньше 20% голосов (26 мандатов), третье место с 12% занял блок Венгерской социалистической партии и «Диалога во имя Венгрии» (20 мандатов).
Также небольшое представительство в новом созыве получает левоцентристкие партии «Политика может быть другой» (LMP) и «Демократическая коалиция». Одним депутатом в парламенте будут представлены еще три политические силы.
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