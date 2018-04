Американская модель Белла Хадид показала, как выглядит со светлыми волосами. Белла Хадид экспериментирует со стилем Фото: bellahadid / Instagram * Rebekka Harajuku * at your service Публикация от * (@bellahadid) 6 Апр 2018 в 11:51 PDT Lucky me * ‍ * * ‍ * * ‍ * * ‍ * Публикация от * (@bellahadid) 8 Апр 2018 в 6:57 PDT Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала договор с IMG Models в 2014 году.У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки хадид белла instagram американская публикация Теги: новости