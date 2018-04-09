Во Львове произошло отключение горячего водоснабжения до 12-ти домов из-за порыва транзитного трубопровода в доме на ул. Хвылевого, 31, передает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Следовательно, без горячего водоснабжения частично улицы Мазепы, Тычины, Хвылевого. Работы планируют выполнить к 10 апреля.

Жителей просят извинить за временные неудобства.

Напомним, около 35 тыс. человек в Харьковской области остались без воды.

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