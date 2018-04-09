|Порыв трубы: во Львове более 10 домов остались без горячей воды
|09.04.2018 17:08
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Во Львове произошло отключение горячего водоснабжения до 12-ти домов из-за порыва транзитного трубопровода в доме на ул. Хвылевого, 31, передает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Следовательно, без горячего водоснабжения частично улицы Мазепы, Тычины, Хвылевого. Работы планируют выполнить к 10 апреля.
Жителей просят извинить за временные неудобства.
Напомним, около 35 тыс. человек в Харьковской области остались без воды.
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