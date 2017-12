Как в повести Орвелла в финале стало невозможно отличить людей от свиней, так и в России мафию от страны отличить невозможно. Вся Россия — это мафия.

Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Лойко.

Итак, Навального в бюллетене не будет, как и было сказано. В Кремле, конечно, прекрасно понимают, что при любом раскладе — при допуске Навального, при самом честном подсчете голосов и при полном отсутствии административного ресурса, Путин все равно победит, информирует еizvestia.com.

Ему для победы даже не надо взрывать дома с живыми людьми и объявлять новую войну. Но они просто не могут допустить ничего вне кремлевского сценария. Их сценарий не предусматривает появление Навального в телевизоре. Их сценарий не предусматривает ситуации, в которой Путин с разницей в десять-двадцать процентов побеждает противника, который открыто обвиняет его в коррупции. Это как в ситуации с постом в ФБ, когда кто-то один напишет тебе правду, (ну типа если ты писатель, то твоя книга дерьмо), а при этом сотни людей написали тебе, какой ты классный, способный, способный и крутой, но ты все равно стираешь этот коммент и банишь этого критика, потому что сам знаешь, что никакой ты не крутой и не способный и даже не способный, потому что стыдливо боишься, что другие прочитают.

Путин испытывает животный страх перед Навальным. Пусть, кто угодно, хотя Ксюша, хотя Зюдинин, но только не он. Не человек, чье имя Путин ни разу в жизни на публике вслух не произнес. Потому что Навальный бьет его в самое хронически больное место. В банальное воровство. Как стать миллионером на Западе? Нужно быть талантливым, если не гениальным, нужно быть друдоголиком, пахать день и ночь, как раб на галерах. И при удачном раскладе миллионером или даже миллиардером ты станешь. Есть и другой путь. Быть гангстером, торговцем наркотиками, оружием, людьми. Но это на западе больше не в тренде. Не круто, not sexy any more, как там говорят. Да и смертельно опасно. Будь ты трижды миллиардером и при этом преступником, в один красивый день ты все равно получишь пулю, когда в домашних тапочках, толстый, нечесаный и небритый будешь убегать по черепичной крыше к своему бесславному концу. В России второй путь возможен, но тоже небезопасен. Первый же невозможен в принципе. Для того, чтобы изобрести Google, россиянину нужно обязательно покинуть родину. Но в России есть третий путь: при помощи интриг, циничного обмана, вранья и преступлений прийти к власти, и тогда и ты и твои друзья и родственники в одночасье становитесь самыми богатыми людьми в мире. В одной из самый нищих стран. Остальное очень просто. Нужно просто удерживать власть до конца жизни, чтобы не побежать в какой-то момент, как П. Эскобар по черепичной крыше к светлому будущему. Вся деятельность Фараона Ихтамнета Первого направлена только и исключительно на сохранение власти. Народ нельзя сделать счастливым, потому что тогда придется делиться с ним преступно нажитыми деньгами. Но народ можно запугать, обмануть, увлечь мифом про величие державы, борьбой с терроризмом, «праведными» войнами. Поэтому все мужчины в этой стране в идеале должны быть охранниками — охранять власть от народа.

Россия долго искала новую объединяющую национальную идею. Но в результате вернулась к старой. Национальная идея России и вчера и сегодня — НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Безопасность жуликов, воров и убийц. Поэтому вся королевская армия должна быть сыта и довольна. И даже твой пресс-секретарь должен быть миллиардером, чтобы не предал. У каждой большой страны есть маленькая или большая мафия. И только у одной мафии есть страна — это путинская Россия. Как в повести Орвелла в финале стало невозможно отличить людей от свиней, так и в России мафию от страны отличить невозможно. Вся Россия — это мафия. Мы все, даже те кто не служит Фараону, бойцы этой мафии, ее пушечное мясо. Как каждый мальчишка в Медельине был бойцом Пабло Эскобара. Эта картинка устраивает Кремль. Ему нужно сплочение (одно из главных свойств фашизма). Поэтому Кремль не может допустить даже честной победы на выборах. Они не могут допустить, чтобы даже тридцать процентов бойцов этой самой мафии поддержали самозваного шерифа Навального. В их мафиозную картину мира вполне вписываются два процента для игрушечной Ксюши, которой даже не обязательно изображать отвратительное лицо либерализма.

ИХТАМНЕТ ПЕРВЫЙ НЕ МОЖЕТ УБИТЬ НАВАЛЬНОГО. Он мог взорвать дома, убить Политковскую, Немцова, развязать войны в соседних государствах, украсть все что плохо и хорошо лежит и при этом доказывать самому себе в первую очередь, что это не он. Но даже ему самому будет смешно пытаться убедить самого себя, что это не он. Он звериным чутьем понимает, что убив Навального, он, наконец, официально и окончательно превратится не только для только мира, но и для самого себя, в мафиози, которому в конце все равно придется убегать по крыше. И даже посадить Навального в тюрьму по той же причине он больше не может. Единственное, что он еще может сделать с Навальным, это не пустить его в телевизор. Что он и делает. Но не пустить его В ТЕЛЕФОН он не может! Поэтому БОЙКОТ ВЫБОРАМ БЕЗ ВЫБОРА… Презрение Зюдинину и Ксюше Общак.

