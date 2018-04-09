Специалисты Королевских военно-воздушных сил Великобритании в день отравления бывшего российского разведчика Сергея Серипаля перехватили два сообщения, которые были отправлены из Сирии в Россию. Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта Фото: ЕРА Во втором сообщении говорилось, что два человека успели совершить "успешный отъезд".Инсайдеры издания сообщили, что оба сообщения были перехвачены специалистами Королевских военно-воздушных сил Британии, которые дислоцированы на Кипре.Сообщения были отправлено в Москву из места, расположенного неподалеку от Дамаска.Именно эти сообщения, по данным издания, позволили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй сделать заявление о причастности России к покушению Скрипалей.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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