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Британская разведка после отравления Скрипаля перехватила сообщение "посылка доставлена" – СМИ
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09.04.2018 17:15
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Специалисты Королевских военно-воздушных сил Великобритании в день
отравления бывшего российского разведчика Сергея Серипаля
перехватили два сообщения, которые были отправлены из Сирии в
Россию. Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта Фото: ЕРА Во
втором сообщении говорилось, что два человека успели совершить
"успешный отъезд".Инсайдеры издания сообщили, что оба сообщения
были перехвачены специалистами Королевских военно-воздушных
сил Британии, которые дислоцированы на Кипре.Сообщения были
отправлено в Москву из места, расположенного неподалеку от
Дамаска.Именно эти сообщения, по данным издания, позволили
премьер-министру Великобритании Терезе Мэй сделать заявление о
причастности России к покушению Скрипалей.66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны
производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта
врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.3
апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в
Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли
определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он
отметил, что для установления происхождения вещества необходимы
материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть
только у правительства.По данным The Times, Британия заявила
союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской
области РФ.
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