Делать выводы о возможном применении химического оружия в Думе без проведения расследования неправильно и опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Пока необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе, и, непременно, не имея этой информации делать выводы неправильно и опасно", - сказал Песков.

По его словам, никто не владеет исчерпывающей информацией, пока не было расследований на эту тему.

"Без какой-то проверки, без расследования, опять же судить неверно, в корне неверно", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что обстановка в регионе "действительно напряженная", и выразил надежду на то, что третьи страны не будут дестабилизировать ситуацию.

Напомним, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковую бомбу с химикатами. Из-за этого погибли по меньшей мере 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

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