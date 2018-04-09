Британские спецслужбы перехватили секретное российское донесение в день отравления Сергея и Юлии Скрипалей, сообщает . В электронном сообщении, отправленном в Москву, содержалась в том числе такая фраза: «Посылка доставлена».

«В день отравления, 4 марта, одно из сообщений было отправлено из места, расположенного близко от сирийского Дамаска, «официальным чиновникам» в Москве. Оно включало фразу «посылка доставлена», а также там было сказано о том, что два человека «совершили успешный выход»», — пишет издание.

Вторая часть донесения, конечно, относилась к обстоятельству, связанному с тем, что российские агенты, принявшие участие в отравлении Скрипалей, сумели успешно покинуть пределы Соединенного Королевства после завершения своей преступной операции.

По данным неназванных источников, сообщения были перехвачены разведчиками, находящимися на юге Кипра.

Смысл перехваченных сообщений стал ясен английской разведке уже после известия о покушении на Скрипалей, следует из газетной статьи.

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Отмечается, что перехваченные месседжи составляют ключевую часть разведывательных данных Великобритании против России по делу о химатаке в Солсбери. Данные материалы были в числе тех, что Лондон передал своим союзникам, которые на основании этого и многих других доказательств сразу же единодушно согласились признать Кремль виновником инцидента, после чего 28 стран и блок НАТО выслали более 150 российских дипломатов.

По данным британских СМИ, на которые Newsader, для российских спецслужб стал неожиданной неприятностью тот факт, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия сумели выжить после того, как агенты Кремля использовали смертельно опасный яд «Новичок» в доме бывшего российского разведчика.

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