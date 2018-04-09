В понедельник, 9 апреля, в Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Богопольськой в городе Первомайск погиб водитель автомобиля и еще шесть пассажиров получили травмы. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Известно, что водитель автомобиля "Honda Accord", не справившись с управлением, совершил столкновение с деревом. "В результате ДТП водитель, гражданин 1991 г. р., от полученных травм погиб на месте, еще 6 пассажиров (из них один ребенок) получили травмы различного характера и степени тяжести", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, водитель автомобиля и пострадавший были заблокированы конструктивными элементами автомобиля.

"С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования сотрудники Службы спасения деблокировали тело водителя и пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи", - доложили в ГСЧС.

Там отметили, что на помощь к ликвидации происшествия привлекались следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции, наряд патрульной полиции и пять бригад медицинской помощи.

Как сообщал svodka.net, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и маршрутки в аннексированном Крыму пострадали два гражданина Украины.

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