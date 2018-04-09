В штате Нью-Йорк в результате аварии школьного автобуса пострадали
40 подростков в возрасте от 16 до 18 лет. У автобуса снесло крышу
Фото: lawhawk / Twitter Подростки в возрасте от 16 до 18 лет
возвращались из поездки в Европу. Автобус ехал на встречу с
родителями школьников в близлежащий торговый центр.В результате
аварии у автобуса снесло крышу и разбились окна. Два человека
получили серьезные травмы, пятеро – травмы средней тяжести,
остальные отделались незначительными повреждениями.В департаменте
полиции штата Нью-Йорк сообщили, что водитель автобуса будет
проходить тестирование на наркотики и алкоголь. Расследование
продолжается.
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