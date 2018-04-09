В штате Нью-Йорк в результате аварии школьного автобуса пострадали 40 подростков в возрасте от 16 до 18 лет. У автобуса снесло крышу Фото: lawhawk / Twitter Подростки в возрасте от 16 до 18 лет возвращались из поездки в Европу. Автобус ехал на встречу с родителями школьников в близлежащий торговый центр.В результате аварии у автобуса снесло крышу и разбились окна. Два человека получили серьезные травмы, пятеро – травмы средней тяжести, остальные отделались незначительными повреждениями.В департаменте полиции штата Нью-Йорк сообщили, что водитель автобуса будет проходить тестирование на наркотики и алкоголь. Расследование продолжается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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