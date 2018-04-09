Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем I, передает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Символично, что наша встреча проходит в эти праздничные дни, когда миллионы украинцев идут в Церковь. Для меня большая честь приветствовать Вас словами "Христос Воскрес!" - отметил Президент Украины.

Вселенский Патриарх поздравил украинский народ с праздником Пасхи. "Мы молимся за мир в Украине", - сказал он.

Президент Украины рассказал о своей поездке в Мариуполь и Волноваху накануне Пасхи, где люди нуждаются в мире и прекращении российской агрессии.

Порошенко также отметил важность внедрения Единой Поместной Православной Церкви в Украине, чего хочет украинский народ.

Напомним, 9 апреля Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Стамбул.

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