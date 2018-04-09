|Вселенский Патриарх Варфоломей: молимся за мир в Украине
|09.04.2018 17:23
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Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем I, передает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Символично, что наша встреча проходит в эти праздничные дни, когда миллионы украинцев идут в Церковь. Для меня большая честь приветствовать Вас словами "Христос Воскрес!" - отметил Президент Украины.
Вселенский Патриарх поздравил украинский народ с праздником Пасхи. "Мы молимся за мир в Украине", - сказал он.
Президент Украины рассказал о своей поездке в Мариуполь и Волноваху накануне Пасхи, где люди нуждаются в мире и прекращении российской агрессии.
Порошенко также отметил важность внедрения Единой Поместной Православной Церкви в Украине, чего хочет украинский народ.
Напомним, 9 апреля Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Стамбул.