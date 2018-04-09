

Фото: Andrew Parsons / ZUMAPRESS. com

В мэрии английского города Солсбери приняли решение о сносе дома, в котором проживали прежний сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Также разберут здания итальянского ресторана Zizzi и бара The Mill, которые посещал Скрипаль вместе с дочерью 4 марта этого года.

По сообщению информационных каналов, все эти объекты будут снесены не ранее чем через полгода. А сейчас здания оградят трёхметровыми заборами и выставят дополнительную охрану.

Пока эксперты проводят работу по поиску отравляющего вещества, в оцепленный район не допускаются коммунальные службы по дератизации. Начался рост популяции крыс.

Глядя на меры следственных органов и ситуацию в коммунальном хозяйстве Солсбери хочется перефразировать классика и спросить: а был ли яд?

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