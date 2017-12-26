Журналистка Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты
России от партии "Гражданская инициатива". Выборы в РФ состоятся 18
марта 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке ЦИК разрешила Собчак открыть специальный
счет для формирования избирательного фонда Фото: ЕРА
Собчак официально стала кандидатом от партии "Гражданская
инициатива".ЦИК разрешила ей открыть специальный
счет для формирования избирательного фонда и начать
официальный сбор подписей в свою поддержку.Собчак принесла
документы в Центризбирком 25 декабря. 23 декабря ее выдвинули
кандидатом в президенты России от партии "Гражданская
инициатива". На съезде партии Собчак представила свою
предвыборную программу, которую назвала "123 трудных шага".В
программе сказано, что Россия должна стать "европейским
светским демократическим федеративным государством с рыночной
экономикой, защищающим права и свободы граждан".Главным
приоритетом во внешней политике Собчак называет мирные
и добрососедские отношения с другими странами, в
экономической политике – благосостояние граждан РФ, в
социальной политике – образование.Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ
Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться 6
декабря. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец.Собчак идет на
выборы под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1
декабря она подчеркнула, что выступает против "этой власти,
против Путина".
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