Журналистка Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива". Выборы в РФ состоятся 18 марта 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ЦИК разрешила Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда Фото: ЕРА Собчак официально стала кандидатом от партии "Гражданская инициатива".ЦИК разрешила ей открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать официальный сбор подписей в свою поддержку.Собчак принесла документы в Центризбирком 25 декабря. 23 декабря ее выдвинули кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива". На съезде партии Собчак представила свою предвыборную программу, которую назвала "123 трудных шага".В программе сказано, что Россия должна стать "европейским светским демократическим федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим права и свободы граждан".Главным приоритетом во внешней политике Собчак называет мирные и добрососедские отношения с другими странами, в экономической политике – благосостояние граждан РФ, в социальной политике – образование.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец.Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула, что выступает против "этой власти, против Путина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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