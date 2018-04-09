|В МММ объявили о судьбе проекта после смерти Мавроди
|09.04.2018 17:25
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В результате смерти Сергея Мавроди проект МММ закрывается.
Сообщения об этом появились на официальных сайтах представительств финансовой пирамиды, передает со ссылкой на .
"Масштабность Сергея Мавроди - беспрецедентная. Поэтому любые попытки продолжить работу Системы без него непременно терпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем позволить себе, чтобы наши неквалифицированные действия вызвали профанацию его понятий", - говорится в сообщении.
Руководители МММ заявили, что после смерти Сергея Мавроди нет возможности и смысла, чтобы компания продолжал свою деятельность, так как нет уверенности, что удастся воплотить в жизнь все задуманное. Мавроди был лидером и идеологическим вдохновителем финансовой пирамиды.
В Москве умер 62-летний Сергей Мавроди - основатель финансовой пирамиды МММ. Его госпитализировали с автобусной остановки на улице. "Скорую" ему вызвал прохожий. Мавроди забрали медики в Боткинскую больницу. Спасти его не удалось.