30 мая в Швейцарии украинские футболисты сыграют с марокканцами,
которые продолжают подготовку к финальному турниру чемпионата мира.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сборная Марокко
пробилась на чемпионат мира 2018 Фото: EPA Игра состоится в
Швейцарии, где африканские футболисты будут тренироваться на сборе
накануне финальной части чемпионата мира 2018.По данным сайта
zbirna.com, подопечные Андрея Шевченко и следующую товарищескую
встречу сыграют в Швейцарии. Вероятным спарринг-партнером 2 июня
станет сборная Албании.Украинская команда соберется для подготовки
к этим матчам 23 мая в Харькове.В марте украинцы провели две
товарищеские игры: свели вничью матч с Саудовской Аравией –
1:1, а также обыграли японцев 2:1.
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