30 мая в Швейцарии украинские футболисты сыграют с марокканцами, которые продолжают подготовку к финальному турниру чемпионата мира. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сборная Марокко пробилась на чемпионат мира 2018 Фото: EPA Игра состоится в Швейцарии, где африканские футболисты будут тренироваться на сборе накануне финальной части чемпионата мира 2018.По данным сайта zbirna.com, подопечные Андрея Шевченко и следующую товарищескую встречу сыграют в Швейцарии. Вероятным спарринг-партнером 2 июня станет сборная Албании.Украинская команда соберется для подготовки к этим матчам 23 мая в Харькове.В марте украинцы провели две товарищеские игры: свели вничью матч с Саудовской Аравией – 1:1, а также обыграли японцев 2:1. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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