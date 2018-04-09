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Следующим соперником сборной Украины по футболу станет команда Марокко
09.04.2018 17:30
30 мая в Швейцарии украинские футболисты сыграют с марокканцами, которые продолжают подготовку к финальному турниру чемпионата мира. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сборная Марокко пробилась на чемпионат мира 2018 Фото: EPA Игра состоится в Швейцарии, где африканские футболисты будут тренироваться на сборе накануне финальной части чемпионата мира 2018.По данным сайта zbirna.com, подопечные Андрея Шевченко и следующую товарищескую встречу сыграют в Швейцарии. Вероятным спарринг-партнером 2 июня станет сборная Албании.Украинская команда соберется для подготовки к этим матчам 23 мая в Харькове.В марте украинцы провели две товарищеские игры: свели вничью матч с Саудовской Аравией – 1:1, а также обыграли японцев 2:1.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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