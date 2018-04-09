Мэй потребовала привлечь к ответственности Дамаск и Москву в случае подтверждения данных о химатаке в сирийском городе Дума

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что если сообщения о химатаке, предположительно произошедшей в районе сирийского города Дума, подтвердятся, то правительство Сирии и РФ должны будут понести за это ответственность.

"Если будет доказано, что это еще один пример жесткости режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и его полное пренебрежение собственным народом и юридическими обязательствами не использовать такое оружие; если они окажутся ответственными за это, то режим и его покровители, включая Россию, должны быть привлечены к ответу", - приводит британская газета "Дэйли мэйл" слова Т.Мэй, сказанные во время визит в Данию.

Она подчеркнула, что Великобритания при любых обстоятельствах осуждает применение химоружия, и что необходимо понять обстоятельства произошедшего в Думе.

Премьер также выразила мнение, что события в Думе являются очередным свидетельством пренебрежения международными нормами в отношении нераспространения химоружие и запрета на его использование.

Ранее в СМИ появились сообщения, что правительственные войска Сирии использовали при атаке в городе Дума Восточной Гуты "бочковые бомбы", в которых, "возможно", содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.

Дамаск опровергает эти сообщения.