Напишу несколько впечатлений от массово распространяемого видео «Я русский. Давай обнимемся».

Всё это не более чем очередное продолжение уже не однократно опробованной замирской темы, о которой я уже миллион раз писала. Ну вы и сами помните наверняка: завтрак на границе, прямые эфиры и мосты дружбы с той стороной, Дом свободной России и прочее.

Что на самом деле происходит. А происходит следующее. Они пробуют пальцем воду. Уже можно или ещё нельзя. Ведь время идёт, Россия

Что посмешило. Я эту тему заметила ещё позавчера и активно наблюдала как за комментариями и реакциями, так и за тем, что за люди (и реальные ли это люди) и откуда участвуют в процессе. Констатирую факт: это был клинический чистейший провал) Причём, в первую очередь со стороны их тупой зомбированной ваты. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Ведь украинцы по очевидным причинам обниматься с русскими не собираются совсем) И в наших комментах всё логично и разложено по полочкам. Чего не скажешь о бешеных русскомирцах, в очередной раз доказавших, что «тамбовский волк им товарищ» – они даже к миру призывают через оскорбления, лозунги и самый примитивный мат) В общем, ситуация стоит разве что громкого смеха – так жёстко опустить самих себя могли только русские) —

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