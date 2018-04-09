В Харьковской области в результате дорожной аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. В лобовом столкновении двух автомобилей также пострадали пять человек, которые доставлены в больницу с телесными повреждениями, передает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

"ЧП произошло сегодня около 12.40 на автодороге Чугуев-Меловое. По предварительной информации, водитель транспортного средства Hyundai Tucson допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле погибла семья из города Купянск - водитель, его жена и двое детей. Водитель другого автомобиля и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Тернопольской облисти в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Збараж-Подволочиск трое ребят погибло, двое попали с переохлаждением в больницу, а в реанимационном отделении оказалась девушка.

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