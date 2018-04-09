Среди погибших в результате столкновения автомобилей в Харьковской области – двое детей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лобовое столкновение привело к человеческим жертвам Фото: hk.npu.gov.ua Авария произошла 9 апреля около 12.40."По предварительной информации, водитель транспортного средства Hyundai Tucson допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos", – рассказали в полиции.В Daewoo погибла семья из Купянска – водитель, его жена и двое детей. Водитель Hyundai и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы с телесными повреждениями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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