Среди погибших в результате столкновения автомобилей в Харьковской
области – двое детей. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Лобовое столкновение привело к человеческим жертвам Фото:
hk.npu.gov.ua Авария произошла 9 апреля около 12.40."По
предварительной информации, водитель транспортного средства Hyundai
Tucson допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с
автомобилем Daewoo Lanos", – рассказали в полиции.В
Daewoo погибла семья из Купянска – водитель, его жена и
двое детей. Водитель Hyundai и его четверо пассажиров, в том
числе 11-летний мальчик, госпитализированы с телесными
повреждениями.
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