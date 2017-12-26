Погода, Новости, загрузка...
Во Львове неизвестные разбили окна и разрисовали фасад "Сбербанка"
26.12.2017 14:19
Во Львове неизвестные разбили окна и разрисовали фасад "Сбербанка"
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа
В ночь на вторник, 26 декабря, во Львове ул. Городоцкой, 147 неизвестные разрисовали надписями фасад здания, в котором расположено отделение "Сбербанка России" и разбили окна и двери к нему.
Во Львове неизвестные разбили окна и разрисовали фасад "Сбербанка" Фото: tsn.ua

Разбитые два окна и стекло в дверях. На фасаде оставили надпись красным цветом "выметайтесь", сообщает ТСН.

Фото: tsn.ua

По сообщению пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Напомним, что в  ночь на 3 октября во Львове на улице Вячеслава Черновола возник пожар в здании в которой ранее было отделение "Сбербанка" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить