Во Львове неизвестные разбили окна и разрисовали фасад "Сбербанка" На месте происшествия работала следственно-оперативная группа В ночь на вторник, 26 декабря, во Львове ул. Городоцкой, 147 неизвестные разрисовали надписями фасад здания, в котором расположено отделение "Сбербанка России" и разбили окна и двери к нему. Фото: tsn.ua Разбитые два окна и стекло в дверях. На фасаде оставили надпись красным цветом "выметайтесь", сообщает ТСН. Фото: tsn.ua По сообщению пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Напомним, что в ночь на 3 октября во Львове на улице Вячеслава Черновола возник пожар в здании в которой ранее было отделение "Сбербанка" . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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