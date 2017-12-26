|Во Львове неизвестные разбили окна и разрисовали фасад "Сбербанка"
|26.12.2017 14:19
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группаВ ночь на вторник, 26 декабря, во Львове ул. Городоцкой, 147 неизвестные разрисовали надписями фасад здания, в котором расположено отделение "Сбербанка России" и разбили окна и двери к нему.
Фото: tsn.ua
Разбитые два окна и стекло в дверях. На фасаде оставили надпись красным цветом "выметайтесь", сообщает ТСН.
Фото: tsn.ua
По сообщению пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Напомним, что в ночь на 3 октября во Львове на улице Вячеслава Черновола возник пожар в здании в которой ранее было отделение "Сбербанка" .
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