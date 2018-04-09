Дума — совсем рядом с Дамаском, последний населенный пункт, подконтрольный антиассадовским силам в этом районе Сирии. Как вы думаете, много ли шансов, что те, кто контролирует этот город, сами отравили своих детей?

А кто? По чьему приказу? Чьим оружием? Ну, придумайте что-нибудь правдоподобное, чтобы выгородить Асада…

Трамп сегодня прямо назвал Путина ответственным за эту атаку, потому что он поддерживает асадовский режим. Скажите мне, что это примитивно, тупо, грубо, недальновидно, бездоказательно, огульно, злонамеренно… Еще что-нибудь скажите такое.

Но по-моему, тут цепочка такая короткая, что ничего не выдумаешь. Между Путиным и вот этими детьми — одно рукопожатие. И это рукопожатие с Асадом.

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