Власти британского Солсбери могут снести дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также ресторан Zizzi и паб The Mill, которые он вместе с дочерью посетил в день отравления, пишет Daily Mail. Итальянский ресторан Zizzi Скрипали посетили в день отравления Фото: ЕРА Снос дома будет экономически более выгоден, чем продолжение работ по выявлению в нем нервно-паралитического агента "Новичок", которым был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия, пишет издание.Кроме того, итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые Скрипали посетили за несколько часов до того, как были найдены без сознания, вероятно, тоже будут снесены.По данным издания, местные власти планирует установить высокие заборы вокруг мест, где Скрипали побывали в день отравления.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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