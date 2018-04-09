Кровавая стрелка
Три года назад, в апреле 2015 года, возле печально известного
московского ресторана Elements на Рочдельской улице произошло ЧП со
стрельбой, трупами и далеко идущими последствиями. Две
противоборствующие криминальные группировки, крышующие
коммерсантов, не нашли общего языка. Они сцепились в рукопашной
схватке, которая очень быстро переросла в огнестрел. Результат –
два трупа, восемь раненых, двое из которых – тяжело. Это побоище
стало рубежной вехой в сложных и запутанных отношениях между
российским криминальным миром и российскими же спецслужбами. После
нее началась планомерная и неотвратимая посадка королей-львов
джунглей преступного мира. Лишившись своих лидеров, сам
криминальный мир стал мимикрировать на глазах. Ситуация усугубилась
тем, что отечественный криминалитет изготовился к очередному
кровавому переделу собственности между этническими группировками.
После двойного убийства на Рочдельской стало ясно: передела не
будет. Как, однако, и тех денежных потоков, к которым привыкла
российская криминальная братва.
Рочдельский рубеж
Изначально конфликт произошел между двумя бизнесвумен – директором
ресторана Жанной Ким и неким модным дизайнером. Ким попросила
художницу оформить заведение. Та выполнила заказ. Но качество
работы не устроило Жанну, и художник получила только часть
обещанной суммы – «жалкие» 600 тысяч евро. Такая жестокая
несправедливость задела самые тонкие струны духовной организации
творца. Не вынесла душа дизайнера позора мелочных гонораров.
Женщина обратилась к «народным мстителям» – знакомым бандюкам. Те,
подпрыгнув от удовольствия, решили совершенно восстановить
попранную справедливость, а заодно отжать часть зеленых банкнот с
портретом мертвого американского президента у хозяйки ресторана. И
забили ей стрелку.
Товарка художницы тоже оказалась не лыком шита. И кликнула своих
покровителей. В число оных входил некий гражданин Эдуард Буданцев,
человек с исключительной биографией, прежний командир регионального
СОБРа, а также то ли прежний, то ли действующий работник КГБ (хотя
в этой организации бывших не бывает по определению). Но на стрелке
он просил представлять его адвокатом. А делегацию бандюков
возглавлял широко известный в узких кругах вор в законе Шакро
Молодой.
14 декабря 2015 состоялось историческое событие. Разговор сразу
зашел в неконструктивное русло. Слово за слово, взрослые мужчины
перешли к оскорблениям, терпеть которые Буданцев не собирался. И
популярно объяснил своим собеседникам, кто они по жизни и возле
какого санузла находится их законное койко-место. После чего
бандюки прыгнули на него всей толпой. Начался жестокий замес.
Сбитый с ног офицер пропустил несколько страшных ударов в голову
(это, конечно, не красит бывшего спецназовца – навыки рукопашного
боя профессионалам такого уровня нужно поддерживать регулярно). Но
Буданцев не сдавался. И, каким-то чудом вырвавшись из лап
нападавших, восстановил высокое звание русского офицера, прихлопнув
козырным тузом двоих нападавших (у него с собой как нельзя кстати
оказалось нетабельное оружие). Оно и понятно – ну что за адвокат
без огнестрела под мышкой? Два расстрелянных в упор бандита тут же
испустили дух. Еще восемь человек (включая самого Шакро) попали под
более легкую раздачу. Судя по всему, ни один патрон, выпущенный в
тот день таинственным адвокатом, не ушел в молоко. «Несвятой
восьмерке» повезло чуть больше – они выжили. А «ворошиловского
стрелка» и всех остальных повязала прибывшая на место происшествия
полиция.
А потом все пошло ожидаемо. Суд, приговор, казенный дом на девять
лет. Только все эти прелести получил именно Шакро, а не «стрелок с
Рочдельской». Последнего поместили сначала под домашний арест, а
потом и вовсе отпустили. И это вызывает целый ряд мыслей и
предположений.
Таинственный адвокат
Первое. Похоже, тайный адвокат Буданцев был не просто крышей Жанны
Ким, а вполне себе внедренным агентом спецслужб в криминальный мир.
И внедрен он был для того, чтобы этот криминальный мир
переформатировать и «загнать в свое стойло» – контролируемое
спецслужбами, разумеется.
Второе. Если воровская «контрразведка» Шакро не пробила засланного
казачка, это, мягко говоря, не делает чести ни ей, ни ее
«топ-менеджменту». Вор в законе должен понимать, с кем он
разговаривает. И вести себя соответственно. В данном случае
«законнику» изменил не только интеллект, раз он не переиграл
чекистов, но еще и природное чутье. А без этих качеств вор не вор,
а так... только название. Объяснить это можно одним – интеллект,
чутье и хитрость вора остались где-то там, в девяностых. Тогда
можно было с кондачка и без особого включения мозгов наезжать на
всех подряд и «косить» при этом нехилое бабло. От нынешней жизни
Шакро отстал безнадежно.
Ситуативные партнеры
Но есть еще один момент. Буданцев мог быть и не внедренным агентом.
Он мог давно отойти от своих прежних дел (хотя такие люди просто
так от них не отходят). Ну всякое бывает – косанул, где-то в чем-то
залетел, звезды над головой не сложились...
Тогда ситуация еще интересней. Ни командиров СОБРа, ни чекистов
бывших не бывает. Они в худшем случае уходят в запас, но не в
отставку. И своих эти люди не бросают ни в каких жизненных
ситуациях. Во всяком случае, так было до девяностых. В ревущие
девяностые, в эпоху бандитского беспредела, ситуация провалилась.
Братва хозяйничала по всей Москве и ее «окрестностям», вплоть до
Тихого океана, как в собственном кармане. Спецслужбы бессильно
наблюдали за происходящим. После чего бандюки сделали вывод, что
ранее всесильная контора превратилась в «бумажного тигра».
Но менялась ситуация и внутри криминального мира. В середине 90-х
Москва подверглась буйному чеченскому набегу. Чеченцы обложили
данью подавляющее количество крупных столичных предпринимателей и
стали терпеть одну славянскую группировку за другой. Чекистам это
нравилось не больше, чем братве. И они предложили свои услуги для
решения чеченской проблемы. Рука временной дружбы была крепко
сжата. Аналитики с Лубянки действительно в то время оказали
столичному криминалитету неоценимую услугу.
Они выписали с забайкальской кичи Япончика, которому на тот момент
сидеть было не пересидеть. «Рыцари плаща и кинжала» снабдили
криминальных «чистильщиков» явками, паролями и адресами
беспредельщиков с Кавказа. Начались массовые отстрелы. Горцы после
серии кровопролитных схваток были выбиты из столицы. После чего
временное партнерство тут же закончилось, но воры в законе, судя по
всему, сделали из него абсолютно неправильные выводы.
Второй раз спецслужбы прибегли к услугам воров во время
строительства сочинских олимпийских объектов. Тогда надо было
отжать от них сочинских воров в законе – этнических армян, которые,
естественно, положили на них глаз. Япончик и его друг и товарищ
Шакро сделали и это. Сочинские воры включили в тот момент заднюю. А
Япончик после этого был застрелен. Тайну своей смерти он унес в
могилу. А Шакро, конечно, решил, что так будет всегда и, как только
будут возникать какие-то щекотливые моменты, чекисты всегда будут
обращаться к нему и таким, как он, за помощью.
Воровской сияние и интеллектуальная нищета Шакро
Молодого
В этом и состоял его главный просчет. Не то чтобы время щекотливых
моментов прошло – они были, есть и будут. Прошло время воров старой
формации. Это во-первых. Во-вторых, окрепли и набрали силу сами
спецслужбы. Лубянская контора перестала быть «бумажным тигром». Она
уже готова была решать серьезные вопросы без королей-львов джунглей
преступного мира. Но Шакро по каким-то причинам этого не заметил
(опять минус для опытного вора). И самое главное – контора стала
возрождать ранее забытые, но незыблемые традиции, одной из которых
всегда был железный принцип: своих не сдаем. Вот на этот раз и не
сдали.
И наконец, самое главное. Криминальный мир в том виде, в каком он
собирался оставаться и далее, перестал устраивать как спецслужбы,
так и высших милицейских чинов. К этому примешивался еще и
национальный, этнический фактор. Чекисты, в отличие от стражей
порядка, всегда болезненно относились к тому, что в столице
хозяйничают какие-то левые этнические группировки и чужие
авторитеты – чечены, грузины, курды (каковым является Шакро). И тут
сам курд подставился по полной. Надо отдать «спецам» должное –
кровавый случай на Рочдельской они использовали с максимальной
отдачей.
Во-первых, чекисты снесли с шахматной доски криминального мира уже
изрядно поднадоевшего им Шакро, освободив место для славянских
воров в законе, которые будут действовать в русле заданных им
правил. Во-вторых, дали понять криминалитету, что времена
поменялись и контора теперь не та, что раньше. Теперь с ней надо
считаться и по возможности оказывать ей всяческий респект и
уважение. В-третьих и самое главное: взяли под контроль все
глобальные процессы, происходящие в криминальном мире. Естественно,
в какие-то бытовые и текущие разборки вмешиваться никто не будет,
но периодически определять направление главного движения для
криминалитета будут именно «рыцари плаща и кинжала», нравится это
бандитам или нет. И периодически, как это было с Япончиком,
пользоваться специфическими услугами. Только вот Шакро для этих
услуг оказался слишком стар и недостаточно умен, проницателен и
изворотлив. Он стал мешаться под ногами у серьезных людей. И его
решили вывести из игры – в назидание другим ее участникам.
Без права на славу
Мало того. Человечество на глазах входит в фазу глобального
противостояния, балансируя на грани ядерной войны. В этом
противостоянии роль разведок и спецслужб переоценить невозможно.
Они критически важны – и для будущей разрядки, и для выживания
только человечества.
А любая серьезная разведка мира, как известно, вне морали. Для нее
нет запретных тем и запретных методов ради достижения поставленной
цели. Англия в свое время вообще развивалась пиратством –
продвигала свои интересы по всему миру с помощью морских и
океанических бандюков. Чуть позже британские «спецы» с помощью
собственного и китайского криминалитета завалили всю Поднебесную
опиумом, чтобы обескровить население огромной страны и на сто с
лишним лет вырубить ее из мировой политики. ЦРУ во время Второй
мировой без зазрения совести воспользовались услугами итальянской
мафии. Матерые и прожженные мафиозо, даже находясь за решеткой,
обеспечили Пентагону беспроблемную высадку в Сицилии американского
десанта для открытия второго фронта. Российские «спецы» руками
славянских бандитов снесли заполонившие Москву в начале 90-х
чеченские бандитские полчища. Все как у всех, ничего нового. Святая
цель оправдывает любые средства – особенно в разведке.
«Без права на славу – во славу державы» – таков девиз СВР. И
совершенно бесспорно, что некоторым деяниям разведки не нужна не
только слава, которая будет носить явно сомнительный характер, но и
элементарная огласка. И таких деяний у внешней и внутренней
разведки, судя по всему, в ближайшее время будет немало. И
российскому криминалитету в ней уготована особая роль.
Но играть ее он будет со старыми сценаристами и новыми дирижерами.
Дирижеры старой формации, к каковым относился Шакро Молодой, новых
закулисных сценаристов перестали устраивать. И после первого же
неправильного взмаха дирижерской палочки был без малейшего
сожаления отправлен в бетонный отель на полировку казенных
нар.
«Теперь тебе, мил человек, о другом думать надо – как живым отсюда
уйти», – говорил, помнится, страшный горбун из «Черной кошки»
Шарапову, когда тот играл роль криминального посланника в
бандитском логове. Теперь и для современного «горбуна», Шакро
Молодого, настало время думать именно об этом. Иначе все для него
может закончиться даже хуже, чем на Рочдельской.
Российскому криминальному миру наверняка в скором времени
представят нового «согласованного» лидера. И это общество его,
разумеется, примет. А нам всем надо приготовиться к новым знаковым
событиям – как в России, так и на международной арене. По сравнению
с ними дело Скрипаля и всякие-разные аргентинские коксы покажутся
детским утренником на изумрудной лужайке. И в этих событиях
короли-львы преступного мира под управлением опытных кураторов
должны правильно сыграть свою роль. И исполнят они ее, надеюсь, не
хуже, чем английские пираты в Карибских морях или итальянские
мафиозо в Сицилии.
А «рыцари плаща и кинжала» пусть и дальше рулят всеми подряд:
правыми, неправыми, виноватыми и невиновными. Сейчас их время. От
них в наши дни зависит и слава державы, и ее судьба.
Автор: Игорь Моисеев
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