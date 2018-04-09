В Великобритании парфюмерный дом Floris London создал благовоние для королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая в Виндзорском замке, передает Harper’s Bazaar.

Сообщается, что с известным брендом королевская семья сотрудничает с 1820 года. Floris London является поставщиком парфюмерии для британского королевского двора, а также ежегодно выпускает запах в честь дня рождения королевы Елизаветы II, пишет Harper’s Bazaar.

Согласно данным парфюмерного дома, благовоние для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл не появится в свободной продаже и будет представлен исключительно в рамках частной коллекции для королевской семьи.

Создатели описывают парфюм, как унисекс-аромат, прочно ассоциирующийся с теплыми воспоминаниями о бризе Средиземного моря, солнечном свете и чистой мерцающей воде. В основе парфюмерной композиции - морские и цитрусовые ноты.

Несмотря на то, что парфюмерный дом создал свое творение умышленно ко дню свадьбы Гарри и Меган, не исключено, что невеста выберет другой парфюм в этот особенный для нее день. Ранее она сообщала, что является большой поклонницей парфюмов, но не любит экспериментировать, предпочитая пользоваться проверенными духами-фаворитами.

"Я обожаю духи. Я люблю духи настолько сильно, что если забываю воспользоваться ими перед выходом из дома, то всегда возвращаюсь", - сообщила Маркл ранее в интервью, добавив, что ее фаворитами являются Oribe Côte d'Azur Eau de Parfum - знаменитый благовоние Лазурный берег от бренда профессионального ухода за волосами Oribe, а также Wild Bluebell и Wood Sage & Sea Salt от английского бренда селективной парфюмерии Jo Malone.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, принц Великобритании Гарри и его невеста Меган Маркл впервые за продолжительное время вместе появились на публике, чем порадовали британцев. В этот раз будущие супруги наведались на отбор соревнований Invictus Games.

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