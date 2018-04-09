Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал преподавание части предметов в старших классах на английском языке "требованием времени". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Назарбаев: Не научив детей английскому языку сейчас, мы не сможем осуществлять полноценную подготовку кадров в будущем Фото: akorda.kz "Обучение на английском будет проходить в старших классах. Не научив детей английскому языку сейчас, мы не сможем осуществлять полноценную подготовку кадров в будущем. Это требование времени, к которому родители должны относиться с пониманием. При этом нельзя забывать и об изучении казахского языка", – сказал президент страны Нурсултан Назарбаев Министр образования Казахстана Ерлан Сагадиев сообщил, что в 2019 году будет 13 500 педагогов, которые смогут учить четыре дисциплины на английском.В феврале Назарбаев утвердил новую редакцию национального алфавита на основе латиницы. Согласно документу от 26 октября, переход на латиницу планируют завершить до 2025 года.Казахский язык использует кириллическую графическую систему с 1940 года. В апреле Назарбаев заявлял, что с 2018 года "надо готовить специалистов для обучения новому алфавиту и приступить к подготовке учебников для средней школы". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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