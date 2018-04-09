У него была рвота и сильная боль в животе

"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется. Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любой момент. Жизнь Павла в опасности!", - написал его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook .

Также отец Гриба сообщил, что российский адвокат Павла Гриба Марина Дубровина сейчас находится в СИЗО-5 в городе Краснодар на следственных действиях.

Напомним, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси . По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении Украинский российскими спецслужбами не признает .

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего Украинский Павла Гриба в Гомеле.