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Экс-сотрудник Cambridge Analytica заявил, что личные данные пользователей Facebook могут храниться в России
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09.04.2018 18:10
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Профессор Кембриджского университета Александр Коган, который в
2015 году продал данные пользователей соцсети Facebook
аналитической компании Cambridge Analytica, несколько раз посещал
Россию. Об этом заявил прежний сотрудник Cambridge Analytica
Кристофер Уайли. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Уайли заявил, что, вероятно, похищены данные более 87 млн
пользователей Facebook Фото: ЕРА Он предположил, что в Россию могла
попасть вся база данных, ее часть или копия. Много людей имело
доступ к этим сведениям, утверждает Уайли.Так, профессор
Кембриджского университета Александр Коган, который в 2015 году
продал данные пользователей Facebook британской аналитической
компании, несколько раз посещал Санкт-Петербург, где читал
лекции.Кроме того, Уайли сказал, что утечка данных пользователей
соцсети может оказаться масштабнее, чем предполагалось.Скандал
вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19
марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру
разговор с главой британской компании Cambridge Analytica
Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял
на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась
моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им
релевантную политическую рекламу.Газета The New York
Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала
личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический
директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали
данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила
заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.5
апреля агентство Reuters сообщило, что в Конгрессе США
проверяют информацию о возможной покупке базы данных Facebook
российским Агентством интернет-исследований – "фабрикой
троллей".
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