Профессор Кембриджского университета Александр Коган, который в 2015 году продал данные пользователей соцсети Facebook аналитической компании Cambridge Analytica, несколько раз посещал Россию. Об этом заявил прежний сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Уайли заявил, что, вероятно, похищены данные более 87 млн пользователей Facebook Фото: ЕРА Он предположил, что в Россию могла попасть вся база данных, ее часть или копия. Много людей имело доступ к этим сведениям, утверждает Уайли.Так, профессор Кембриджского университета Александр Коган, который в 2015 году продал данные пользователей Facebook британской аналитической компании, несколько раз посещал Санкт-Петербург, где читал лекции.Кроме того, Уайли сказал, что утечка данных пользователей соцсети может оказаться масштабнее, чем предполагалось.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.5 апреля агентство Reuters сообщило, что в Конгрессе США проверяют информацию о возможной покупке базы данных Facebook российским Агентством интернет-исследований – "фабрикой троллей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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