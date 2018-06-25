Минздрав: Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом

"Эпидемия туберкулеза в Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны. Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных на 100 тыс. Человек)", - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентным туберкулезом (МРТБ), то есть, не поддается лечению.

По словам Супрун, в Украине за последние пять лет было разработано и протестировано различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом, однако еще нужно многое сделать, чтобы эти модели заработали полноценно.

"Дополнительные знания о болезни - один из эффективных путей борьбы с ней. На платформе дистанционного обучения Центр общественного здоровья МЗ открыт новый учебный онлайн-курс:" Инфекционный контроль за туберкулезом для работников первичной медико-санитарной помощи ". Этот курс является частью программы повышения квалификации для работников первички, однако участие могут принять все желающие. В курсе запланированы видеолекции, рекомендации по учебной литературы и много полезных ссылок ", - добавила Супрун.