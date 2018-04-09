Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христе Фриланд

По словам посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, впервые в истории Украины будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран "Большой семерки", передает "Европейская правда".

Посол подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христе Фриланд.

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и о том, как развернуть мир к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелой, но критически необходимого разговора, и рассчитываем сделать дорогой вклад в будущие совместные решения" , - сообщил посол.

Шевченко отметил, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах" Большой семерки " , - добавил дипломат.