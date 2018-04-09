|Украина впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7
|09.04.2018 18:14
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Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христе ФриландМинистра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки", которая начнется 22 апреля во Торонто.
Фото: ukrinform.ua
По словам посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, впервые в истории Украины будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран "Большой семерки", передает "Европейская правда".
Посол подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христе Фриланд.
"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и о том, как развернуть мир к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелой, но критически необходимого разговора, и рассчитываем сделать дорогой вклад в будущие совместные решения" , - сообщил посол.
Шевченко отметил, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.
"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах" Большой семерки " , - добавил дипломат.
Украина надеется, что этот разговор будет продолжена на предстоящем саммите лидеров G7, который состоится в июне в канадском регионе Шарлевуа, отметил Шевченко.