|Порошенко предложил ЕС альтернативу «Северному потоку-2»
|09.04.2018 18:17
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Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода «Северный поток-2».
Он предложил в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины, говорится в интервью Порошенко немецкому изданию Handelsblatt, передает .
Глава государства напомнил, что существует украинский транзитный трубопровод. «Он значительно дешевле. Может легко и недорого быть модернизирован. На сегодняшний день он способен на ежегодный транзит объемов до 100 млрд кубометров сырья. В 2017 году это было около 94-97 млрд, что соответствовало росту объемов транзита на 15%. Его можно легко построить», — рассказал он.
По его убеждению, для «Газпрома» это «бомба с часовым механизмом». «Потому что российские газовые соглашения с энергетическими предприятиями ЕС содержат те же пункты, что и с нами. Сейчас многие спрашивают, почему «Газпром» отказывается выплатить Украине определенную судом сумму. Потому что не хотят и решение «неправильное», — добавил президент.
Порошенко также высказал удовлетворение, если бы удалось «привлечь европейских партнеров к управлению газовым предприятием».
По его словам, можно без значительных капиталовложений эффективнее построить транзитную магистраль Украины: «Просто спросите у нас. Вместо того, чтобы тратить 10 млрд евро на «Северный поток-2».
Кроме того, Порошенко напомнил, что с 2015 года «Газпром» не поставляет Украине газ: «Мы сейчас все импортируем из ЕС. И даже когда мы недавно выиграли процесс в Стокгольмском арбитражном суде, «Газпром» отказался перечислить Украине определенные судом 4,6 млрд долларов США. И газа мы тоже больше не получаем, несмотря на предоплату».