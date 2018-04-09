Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс существуют различия между украинской и российской позициями. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко считает, что Путину стоит объяснить, почему он до сих пор не позволяет разместить миротворческую миссию на Донбассе Фото: president.gov.ua "Уже есть определенные сдвиги: когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении "голубых касок", все были против. Наши американские и европейские друзья тоже сомневались. Во время моей встречи с президентом Трампом в июне 2017 года он подтвердил свою готовность поддержать такую миссию ООН, чтобы освободить часть Украины от российских оккупационных войск", – сказал Порошенко.Он подчеркнул, что в этом вопросе существуют различия между украинской и российской позициями."Россия стремится разместить "голубые каски" вдоль контактной линии, чтобы они не мешали оккупационным войскам. Это неприемлемо. Позже Россия согласилась на то, чтобы они работали по всей территории, но, по замыслу РФ, они должны сопровождать исключительно наблюдателей СММ ОБСЕ. Мы же хотим, чтобы миротворцы разоружали незаконные вооруженные группировки, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники. И, конечно, они должны контролировать часть украинско-российской границы, временно не подконтрольную Украине", – пояснил он.Президент Украины считает, что Берлин и Брюссель должны "срочно позаботиться о том, чтобы мы смогли получить мандат СБ ООН и режим тишины"."Ведь во время продолжающихся вооруженных столкновений миротворцы не смогут там провести дислокацию. И наши западные партнеры и дальше должны осознавать, что санкции являются очень эффективным инструментом – только они могут заставить Путина сесть за стол переговоров. Если российская агрессия будет продолжаться, санкции потребуется углубить", – добавил Порошенко.Он подчеркнул, что на востоке Украины не существует никакого замороженного конфликта."Имеет место вооруженная агрессия России против Украины... Нам стоит, наконец, объяснить Путину, почему он до сих пор не позволяет размещения там миротворческой миссии, призванной принести мир", – заявил Порошенко.5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.28 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".18 февраля 2018 года министр обороны Швеции Петер Хулквист заявил, что готов помогать миротворческой миссии ООН, которая может быть развернута в Украине. Швеция как страна, не являющаяся членом НАТО, была предложена в качестве возможного ведущего государства в миротворческой миссии для Донбасса в докладе по заказу бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который представили высшим должностным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.Согласно докладу, ООН следует рассмотреть вопрос о развертывании на Донбассе миссии, которая включает в себя около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4000 полицейских. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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