Сегодня, 9 апреля, около 15.30 в с. Гать Береговского района произошло ДТП с участием полицейского служебного автомобиля "Skoda Octavia". Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, в результате ДТП были травмированы трое работников ГУНП в Закарпатской области.

"Правоохранители, которые выехали на место происшествия, установили, что авария произошла с участием полицейского служебного автомобиля "Skoda Octavia" и трех работников ГУ НП в Закарпатской области. Других участников дорожного движения на месте инцидента не обнаружено. Трое наших сотрудников, которые на время ДТП находились на службе, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших между гражданских нет", - рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

По информации свидетелей, в момент аварии там присутствовало еще одно авто. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Збараж-Подволочиск трое ребят погибло, двое попали с переохлаждением в больницу, а в реанимационном отделении оказалась девушка.

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