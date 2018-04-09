|С полуночи трое украинских военных ранены на Донбассе, - штаб АТО
|09.04.2018 18:22
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Сепаратисты используют запрещено минского соглашениями вооружениеШтаб АТО зафиксировал 18 обстрелов позиций ВСУ незаконными вооруженными формированиями на Донбассе с начала дня 9 апреля. Трое украинских военных были ранены.
Фото: Iv Bogdan/facebook.com
"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток агрессор совершил 18 обстрелов украинских опорных пунктов при этом в очередной раз применив вооружение, запрещенное минского соглашениями. В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Наших защитников доставлены в лечебные учреждения и предоставлен необходимую медицинскую помощь " , - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.
На Донецком направлении с запрещенной 122-мм артиллерии боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Широкино и Лебединского, а с 120-мм минометов - близко Водяного. Также по защитниках Лебединского незаконные вооруженные формирования открывали огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Широкино, Талаковка, Каменки, опытно и Водяного обстреливали из гранатометов различных систем. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили в районе пищевики, а стрелковое оружие - по защитниках Песков и Шахты "Бутовка".
На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по укреплениям украинских военных под Луганским. Также под обстрел из гранатометов попали опорные пункты ВСУ неподалеку Светлодарска и Катериновки.
Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз обстреляли позиции украинских защитников. Пятеро военных ВСУ были ранены .