Сепаратисты используют запрещено минского соглашениями вооружение

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток агрессор совершил 18 обстрелов украинских опорных пунктов при этом в очередной раз применив вооружение, запрещенное минского соглашениями. В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Наших защитников доставлены в лечебные учреждения и предоставлен необходимую медицинскую помощь " , - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.

На Донецком направлении с запрещенной 122-мм артиллерии боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Широкино и Лебединского, а с 120-мм минометов - близко Водяного. Также по защитниках Лебединского незаконные вооруженные формирования открывали огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Широкино, Талаковка, Каменки, опытно и Водяного обстреливали из гранатометов различных систем. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили в районе пищевики, а стрелковое оружие - по защитниках Песков и Шахты "Бутовка".

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по укреплениям украинских военных под Луганским. Также под обстрел из гранатометов попали опорные пункты ВСУ неподалеку Светлодарска и Катериновки.